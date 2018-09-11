Evini açtı, gasp edip öldürdüler

İstanbul
Şişli'de evinde ölü bulunan Amerikan vatandaşı ilaç firmasından emekli Loren İrville Senseman'ın (80) kısa süreliğine yanına aldığı Suriyeli Baha Haj Hassan (21) ve onun arkadaşı Marey El Esad (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin evden çıkarkenki görüntüleri üzerinden hareket eden cinayet
büro ekipleri, ölen Amerikalının gasp edilen cep telefonunun satıldığı telefoncuya, ardından da iki zanlıya ulaştı. CESET 10 GÜN EVDE KALMIŞ
Olay, İnönü Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre; bir binadan gelen kötü kokulardan rahatsız olan mahalleli polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında evin banyosunda çürümüş bir cesetle karşılaştı. Evin tamamı dağıtılmış ve Amerikalı Senseman'ın eşyaları gasp edilmişti. Göğüs bölgesinde bıçak yarası bulunması üzerine çalışma başlatan ekipler, evin giriş çıkışını gören kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olay yerine yaklaşık 10 gün önce iki kişinin geldiği ve 6 saat kadar evde durduktan sonra iki valizle çıktıkları görüldü. Kamera kayıtlarını detaylı inceleyen ekipler, Fatih'te Suriyeli olan ve telefonculuk yapan kişiye ulaştı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren cinayet büro dedektifleri, Esenyurt'ta bir adreste gizlendiği tespit edilen Baha Haj Hassan'ı gözaltına aldı.
Hassan'la birlikte Amerikalı yaşlı adamın eşyaları da ele geçirildi. 8 Eylül günü yapılan operasyonla da Kasımpaşa'da bulunan Marey El Esad gözaltına alındı. Esad'da Senseman'a ait ayakkabı ve İETT kartı çıktı. İKİSİ DE SUÇU BİRBİRİNE ATTI
İfadeleri alınmak üzere asayiş şube müdürlüğüne getirilen iki şüpheli, cinayeti birbirinin üzerine attı. Suriyeli Hassan ifadesinde Amerikalı Senseman ile Taksim'de bir barda tanıştıklarını ve bir süreliğine onun evinde kaldığını aktardı. Ardından evde eşyaların olduğunu arkadaşına söylediğini ve bir plan yaptıklarını anlattı. İddialara göre Hassan ile Senseman sigara alma bahanesi ile evden çıktıklarında Hassan, Senseman'ın ağzını kapattı, kapıda bekleyen Marey El Esad da göğsünden bıçakladığını anlattı. Marey El Esad ise ifadesinde "Eve girdiğimde zaten ölmüştü. Antika eşyaları alıp sabah evden çıktık" dedi. CENAZE ABD'YE GÖNDERİLDİ
Ölen
Amerikalı Senseman'ın uzun yıllar Amerika'da ilaç firmasında çalıştıktan sonra Türkiye'ye yerleştiği ve 15 yıldır İstanbul'da yaşadığı iddia edildi. Talihsiz adamın cenazesi, Amerika'ya gönderilmek üzere konsolosluğa teslim edildi. Ele geçirilen eşyaları ise emniyetin emanet deposuna gönderildi.