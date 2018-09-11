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Evini açtı, gasp edip öldürdüler Evinde ölü bulunan ABD’li Senseman’ın yanına aldığı Suriyeli Hassan ve onun arkadaşı Esad tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İki zanlı, gözaltına alındı