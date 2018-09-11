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İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

'nin Kadirli ilçesinde özel güvenlik görevlisi Bekir Gani, bulduğu insan yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor. İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle, köşeli yengeç örümceği görenleri hayrete düşürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:30
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani daha sonra Kadirli ilçesine geldi. Bulduğu örümceğin ne olduğuyla ilgili internette araştırmaya koyulan Bekir Gani insan yüzünü andıran görüntüsüyle bu örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

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İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
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