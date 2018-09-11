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’da sı: 1 ölü, 6 yaralı

’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen sında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 06:50
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Alıç (23) idaresindeki 42 AIH 83 plakalı otomobil, Ankara- karayolu Damlakuyu Mahallesi yakınlarında orta refüje çarparak takla attı.

nın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına düştü.

Kazada, sürücü Alıç yaralanırken yanında bulunan Mert Pekmezci (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı istikametten gelen Naci Sönmez idaresindeki 42 BMS 40 plakalı otomobil de yolda bulunan motora, daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Sönmez, Ayşe (41), Beren Laçin (8) ve Eylül Nisa Sönmez (2) ile Fatma Küçükkaramanlı (65) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Ankara-Konya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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