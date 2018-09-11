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'nda zincirleme

'nda 7 araç zincirleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D 100'de geri geri giderek yan yola girdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 07:28 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 07:49
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

sabah saatlerinde mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı.



Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi.



Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza
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