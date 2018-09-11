Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...

Eylül ayına girmemizle beraber ülke genelinde ve İstanbul'da yağışlar etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji'den de peş peşe son dakika açıklamaları geliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar durumunun ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya ong>Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

İSTANBUL İÇİN ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulunurken şehir genelinde şu dakikalarda sağanak yağışın etkisi görülüyor. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde de yer alan saatlik İstanbul hava durumu tahminlerine göre, sağanak yağışın akşam 18.00'e kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

YAĞMUR BULUTLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Özellikle Anadolu yakasında şiddetli yağmur görülürken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin radar görüntüsünde İstanbul üzerindeki yağmur bulutları böyle görüntülendi.