Muharrem ayında hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? - Bugün Hicri Yılbaşı...

İslam inancında son derece mühim kabul edilen tarihlerden birisi olan Muharrem Ayı, 11 Eylül 2018 Salı günü -yani bugün- itibari ile başladı. Muharrem ayının ilk günü aynı zamanda Hicri yeni yılın da ilk günüdür ve Hicri Yılbaşı olarak anılmaktadır. 11 Eylül 2018'de 1439 hicri yılından, 1440 hicri yılına girilmektedir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayı 2018 yılında 9 Ekim (Pazartesi) günü sona erecektir. 10 Ekim 2018 tarihinde ise Muharrem Ayı'ndan sona gelen Safer Ayı başlayacaktır.

Son derece önemli olan bu mübarek ayda hangi duaların okunacağı ve nasıl biadet edileceği ise vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 2018 Muharrem ayı hakkında merak edilenler. Muharrem Ayının fazileti ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler

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HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Peygamberimizin, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye "Hicrî Yıl" denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir. Hicri takvim, Miladi takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının İlk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2018 Aşure günü tarihi 20 Eylül Perşembe 2018 tarihine denk gelmektedir.

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. u ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı önem İslam kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebi ile o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser.

Diğer yandan, İslam'ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.

MUHARREM AYINDA ÖNEMLİ OLAN TARİHLER

Muharrem ayının ilk günü 2018: 11 Eylül 2018 Salı

Muharrem onuncu günü 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı 2018: 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 2018: 20 Eylül 2018

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILMASI GEREKİR?

- Kur'an-ı Kerim'de "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyrulmuştur. Bu yüzden Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir.

- Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

- Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda "Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur." diyerek dua edilir.

- Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul hakları af olacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharrem Ayı içerisindeki en önemli gün ise Aşure günüdür. Aşure günü şu hadiseler meydana gelmiştir:

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti

Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır.