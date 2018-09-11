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in mal varlığı dudak uçuklattı

’da, “” operasyonunda tutuklanan çete lideri Ahmet Ergün’ün, 2 TIR, 400 bin lira değerinde ev, 16 ve 48 dönüm arazi ile otomobiline el konuldu

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Sahte polisin mal varlığı dudak uçuklattı
merkezli 10 ilde düzenlenen "Son Alo" operasyonunda 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, 50'den fazla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kaydı olan ve şebekenin lideri olduğu iddia edilen firari Ahmet Ergün'ü (42) oturduğu apartmanın yangın merdiveninde gizlenirken yakaladı. Ergün'ün dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri başkasının üzerine yapabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüpheliyle bağlantısı olan 209 kişiyi takibe aldı. Ahmet Ergün'ün annesi, eşi, yengesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen şüphelilerin üzerine olan 2 TIR, 400 bin lira değerinde bir ev, 16 ve 48 dönüm olmak üzere 2 tarla ile 1 otomobile el konuldu. Malların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

ÇİFTLİK ALMIŞ
Ayrıca Ergün'ün Hocalı köyünde 10 dönüm üzerine kurulu çiftlik kiraladığı tespit edildi. Yapılan baskında 69 koyun, 17 keçi, 80 güvercin ve tanesinin bin lira olduğu öğrenilen 11 tavuğa el konuldu. Dolandırdığı insanların parasıyla çiftlik kiralayarak hayvan besleyen Ergün'ün 2 TIR ve servis minibüsü alıp işlettiği öğrenildi.
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Sahte polisin mal varlığı dudak uçuklattı
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