TEKNOFEST ayakları yerden kesecek

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda karşılayacak. Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında sahip olduğu tecrübe ve geçmişten ilham alan TEKNOFEST, bu alanda gençleri desteklemeyi, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaya özendirmeyi amaçlıyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Paydaşlarımızla şimdiye kadar proje geliştiren takımlara yaklaşık 2 milyon TL malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara toplam 2 milyon TL'lik ödül verilecek." Festivale katılım ücretsiz olacak.