Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TEKNOFEST ayakları yerden kesecek

ayakları yerden kesecek

Giriş Tarihi: 11.9.2018
TEKNOFEST ayakları yerden kesecek
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda karşılayacak. Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında sahip olduğu tecrübe ve geçmişten ilham alan TEKNOFEST, bu alanda gençleri desteklemeyi, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaya özendirmeyi amaçlıyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Paydaşlarımızla şimdiye kadar proje geliştiren takımlara yaklaşık 2 milyon TL malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara toplam 2 milyon TL'lik ödül verilecek." Festivale katılım ücretsiz olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST ayakları yerden kesecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN