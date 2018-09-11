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Uzaklaştırma kararı olan kocadan eşine 4 kurşun

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Uzaklaştırma kararı olan kocadan eşine 4 kurşun
Darıca'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sait Parlakyıldız, silahla kapısını kırdığı evde 4 kurşunla eşini Elif Parlakyıldız'ı öldürdü. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alan Sait Parlakyıldız (67), eşi Elif Parlakyıldız'ın (45) evine gitti. Evin kapısını silahla ateş ederek kıran Sait Parlakyıldız, içeride bulunan eşi Elif Parlakyıldız'ın üzerine 4 el ateş etti. Başına ve vücuduna 4 mermi saplanan Elif Parlakyıldız kanlar içinde yerde kalırken, Sait Parlakyıldız ise olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan 'nde Tuğba Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından kaçan Tuğba Y.'nin babası A.Y. (53) ile ağabeyi A.Y (30), polis ekiplerince İstanbul yolunda yakalandı.
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Uzaklaştırma kararı olan kocadan eşine 4 kurşun
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