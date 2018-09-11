YDS soru ve cevapları yayımlandı! - 2018 ÖSYM YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 2018 YDS sınavı sonrasında binlerce aday ÖSYM'nin yapacağı soru ve cevaplar konusundaki açıklamaya kilitlenmişti. ÖSYM, bugün internet sitesinden yaptığı duyuru ile 2018 YDS soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu. YDS soru ve cevaplarının açıklanması ile adaylar sınav puanlarına yönelik tahminde bulunabilecek. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na yönelik merak edilen o bilgiler

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemine başvuran adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç takvimine göre, 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları 4 Ekim 2018 günü ilan edilecek.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.