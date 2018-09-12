AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri başladı! | 2018 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

AÖF ikinci üniversitede kapsamında şansını denemek isteyenlere müjde! Anadolu Üniversitesi, AÖF dahilinde ikinci üniversite kayıt işlemleri dün itibari ile resmen başladı. Böylelikle AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi ne zaman? sorusu da yanıtlanmış oldu. Peki, AÖF ikinci üniversite 2018 kayıtları nasıl ve nereden yapılır? AÖF ikinci üniversite başvuru şartları neler? Merak edilen tüm detaylar haberimizde

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF 2018-2019 ikinci üniversite başvuru tarihi 11 Eylül ile 21 Eylül tarihleri arasında olup internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar yine aynı şekilde 11 Eylül ile 21 Eylül tarihleri arasında yakınlarında bulunan AÖF bürolarna gidip kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramayacak. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli sayılmayacak.

21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılmayacak. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuruları AÖF'ün ilgili sitesi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar öncelikle internet üzerinden başvuru yapıp daha sonra adreslerine yakın olan AÖF bürolarına gidip kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT ŞARTLARI NELERDİR?

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.