Baba-oğul dehşeti

İstanbul
'da yaşayan 27 yaşındaki Tuğba Y., iki yıl önce yüksek öğrenim için Kırklareli'ne geldi. Bir barda garsonluk yapmaya başlayan genç kız, kokoreççilik yapan ve aynı barın müdavimi olan Caner Atlı
(34) ile tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan ikili birlikte yaşamaya başladı. Tuğba Y.'nin babası Abdülkadir Y. ve ağabeyi Abdülvahap Y., tüm görüşmelerine rağmen Tuğba Y.'yi evine dönmesi konusunda ikna edemedi. Ailesi tarafından bir süre önce zorla İstanbul'a götürülerek yaklaşık 4 ay eve kapatıldığı belirtilen Tuğba Y., bir yolunu bularak yeniden Kırklareli'ne döndü. Baba-oğul önceki akşam Kırklareli'ne gelerek ikilinin yaşadığı eve gitti. Tuğba Y.'yi evine dönmesi konusunda ikna etmeye çalışan baba oğul
ile Caner Atlı arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine baba-oğul genç kız ile sevgilisini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Gözaltına alınan Abdülvahap Y.'nin, ilk ifadesinde, "Kardeşimin kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum" dediği öğrenildi. Baba-oğul tutuklandı.