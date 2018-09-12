Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Baba-oğul dehşeti

Baba-oğul dehşeti

Kırklareli’nde, sevgilisiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki kızını almaya giden baba ve oğlu, eve dönmek istemeyen kızı ve sevgilisini öldürdü

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Baba-oğul dehşeti
'da yaşayan 27 yaşındaki Tuğba Y., iki yıl önce yüksek öğrenim için Kırklareli'ne geldi. Bir barda garsonluk yapmaya başlayan genç kız, kokoreççilik yapan ve aynı barın müdavimi olan (34) ile tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan ikili birlikte yaşamaya başladı. Tuğba Y.'nin babası Abdülkadir Y. ve ağabeyi Abdülvahap Y., tüm görüşmelerine rağmen Tuğba Y.'yi evine dönmesi konusunda ikna edemedi. Ailesi tarafından bir süre önce zorla İstanbul'a götürülerek yaklaşık 4 ay eve kapatıldığı belirtilen Tuğba Y., bir yolunu bularak yeniden Kırklareli'ne döndü. Baba-oğul önceki akşam Kırklareli'ne gelerek ikilinin yaşadığı eve gitti. Tuğba Y.'yi evine dönmesi konusunda ikna etmeye çalışan ile Caner Atlı arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine baba-oğul genç kız ile sevgilisini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Gözaltına alınan Abdülvahap Y.'nin, ilk ifadesinde, "Kardeşimin kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum" dediği öğrenildi. Baba-oğul tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba-oğul dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN