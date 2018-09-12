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Evli kuzene mesaj cinayetle sonuçlandı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Evli kuzene mesaj cinayetle sonuçlandı
'de, yaşayan Nurettin T., halasının oğulları Kemal (37) ve Ayhan U. (38) ile onların eniştesi İsmail K. tarafından telefonla aranarak, mahalle girişindeki köprübaşına çağrıldı. Buluşma noktasına gelen Nurettin T. ile kuzenleri ve İsmail K. arasında tartışma çıktı. Nurettin T., halasının kızı olan İsmail K.'nin eşini, telefonuna mesaj göndererek, rahatsız ettiği iddiasıyla tabancayla başından vurularak öldürüldü. Üç zanlı gözaltına alındı. 'da da 35 yaşındaki Hamit G., birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Sezer A. isimli kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
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Evli kuzene mesaj cinayetle sonuçlandı
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