Evli kuzene mesaj cinayetle sonuçlandı

Balıkesir
'de, yaşayan Nurettin T., halasının oğulları Kemal (37) ve Ayhan U. (38) ile onların eniştesi İsmail K. tarafından telefonla aranarak, mahalle girişindeki köprübaşına çağrıldı. Buluşma noktasına gelen Nurettin T. ile kuzenleri ve İsmail K. arasında tartışma çıktı. Nurettin T., halasının kızı olan İsmail K.'nin eşini, telefonuna mesaj göndererek, rahatsız ettiği iddiasıyla tabancayla başından vurularak öldürüldü. Üç zanlı gözaltına alındı. Adana
'da da 35 yaşındaki Hamit G., birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Sezer A. isimli kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.