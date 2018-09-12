Havada, karada ve denizde huzur

Okulların açılmasına sayılı günler kala Türkiye
genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde iki aşamalı Türkiye Güven, Huzur ve Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. 81 ilde genel asayiş ve terör örgütlerinin olası eylemlerinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada toplam 101 bin polis görev yaptı. Kontrol ve denetimler saat 16.00 ile 19.00 ve 21.00 ile 23.00 saatleri arasında iki aşamalı olarak yapıldı. Uygulamalarda Özel Harekat, illerin Asayiş Şubeleri, Narkotik Masaları sahadaydı.
Karada, havada ve denizde huzuru sağlamak amacıyla beş saat boyunca uygulama yapan polisler, İstanbul
'da okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olduğu riskli noktalarda şüpheli görülen kişi, araç ve iş yerlerini tek tek kontrolden geçirdi. Polisler, araçlarda ve iş yerlerinde hassas burunlu narkotik dedektör köpekleriyle birlikte arama yaptı. İstanbul'da deniz ve havalimanı polisleri de görevdeydi. Boğaz'da riskli noktalarda tekne ve vapurlarda kontroller yapıldı. Deniz araçlarında bulunan kişiler de GBT kontrolünden geçirildi.