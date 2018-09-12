Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Havada, karada ve denizde huzur

Havada, karada ve denizde huzur

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Havada, karada ve denizde huzur
Okulların açılmasına sayılı günler kala genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde iki aşamalı Türkiye Güven, Huzur ve Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. 81 ilde genel asayiş ve terör örgütlerinin olası eylemlerinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada toplam 101 bin polis görev yaptı. Kontrol ve denetimler saat 16.00 ile 19.00 ve 21.00 ile 23.00 saatleri arasında iki aşamalı olarak yapıldı. Uygulamalarda Özel Harekat, illerin Asayiş Şubeleri, Narkotik Masaları sahadaydı.
Karada, havada ve denizde huzuru sağlamak amacıyla beş saat boyunca uygulama yapan polisler, 'da okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olduğu riskli noktalarda şüpheli görülen kişi, araç ve iş yerlerini tek tek kontrolden geçirdi. Polisler, araçlarda ve iş yerlerinde hassas burunlu narkotik dedektör köpekleriyle birlikte arama yaptı. İstanbul'da deniz ve havalimanı polisleri de görevdeydi. Boğaz'da riskli noktalarda tekne ve vapurlarda kontroller yapıldı. Deniz araçlarında bulunan kişiler de GBT kontrolünden geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Havada, karada ve denizde huzur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN