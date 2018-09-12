İş adamının oğlunu kaçırıp, öldürdükten sonra yakan kardeşlerle ilgili flaş gelişme

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Süleyman Kabakuşak ve Enes Kabakuşak'ın Süleyman Erten'i tasarlayarak öldürdüğünü belirtti. Sanık Enes Kabakuşak'ın olay günü kardeşi Süleyman Kabakuşak'a telefon ederek, 'Aşağıdayım. O da burada, aşağıya in' şeklinde bilgi verdiğini, Süleyman Erten'i aracıyla birlikte yakmak için önceden bidonla benzin aldıklarını mütalaasında vurgulayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tasarlayarak öldürme suçunu işlediklerini kaydetti. Mütalaada, adli tıp raporunda cesedin iple boğma eyleminden sonra yakıldığı da vurgulandı.

Mütalaada sanıklar Süleyman ve Enes Kabakuşak hakkında Süleyman Erten'i tasarlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında ayrıca Süleyman Erten'i zincirleme biçimde ve nitelikli şekilde hürriyetinden yoksun bırakmak, babası İsmail Erten'i hürriyetinden yoksun bırakmaya kalkışmak, yakma suretiyle nitelikli şekilde mala zarar vermek suçlarından da 32 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Savcı mütalaasında baba Mehmet Kabakuşak'ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatını istedi. Duruşma, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.