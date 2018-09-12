Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var

'da ! Yaralılar var

Beylikdüzü’nde meydana gelen da 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 08:23 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 08:23
İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, 05.30 sıralarında Beylikdüzü Atatürk Mahallesi Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede ya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. ikisi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine bir kişi de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yerde çok sayıda boş kovan buldu. Olay yerinde delilleri toplayan ekipler kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgayı gören bir kişi, "Ben kahvaltıya başladım ondan sonra 4 kişi bir kişiye saldırdı. Biz ayırmaya çalıştık. Bize de saldıracak gibi oldular ben geri geldim. Sonra aradan 5 dakika geçer geçmez silah sesi çıktı. 5-6 defa silahın sesini duydum, başka bir şey görmedim dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN