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boğasına kavşak koruması

’de yıllardan beri simge olarak bilinen koruma altına alındı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınması kararlaştırılan Boğa Heykeli’nin çevresi kültür varlığı olarak düzenlenecek.

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:56
Kadıköy boğasına kavşak koruması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen karara göre, nin çevresindeki refüj, kaldırım ve yol çizgileri SİT kurallarına göre düzenlenecek. Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün Kuşdili Caddesi –Söğütlüçeşme caddesi kesiminde kavşak çalışması nedeniyle taşınmasını istediği Boğa Heykelinin bulunduğu yer kültür varlığı olarak tescil edildi. Buna göre, yeni ulaşım planlamaları yeni plan durumuna göre yapılacak.

Kadıköy'ün simge eserlerinden Boğa Heykeli 1864 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fransız sanatçı Rouillar'a 'te yaptırıldı. 'Dövüşen Boğa' adı verilen heykel, 1950'lilerin ortasında Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konuldu. Daha sonra Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayına getirildi. 1971'de, dönemin Kadıköy belediye binasının önüne getirildi. 1987 yılında Kadıköy Altıyol'daki yerine konulan Boğa heykeli, Kadıköy'ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.

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Kadıköy boğasına kavşak koruması
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