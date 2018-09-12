Kadıköy boğasına kavşak koruması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen karara göre, Boğa heykelinin çevresindeki refüj, kaldırım ve yol çizgileri SİT kurallarına göre düzenlenecek. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün Kadıköy Kuşdili Caddesi –Söğütlüçeşme caddesi kesiminde kavşak çalışması nedeniyle taşınmasını istediği Boğa Heykelinin bulunduğu yer kültür varlığı olarak tescil edildi. Buna göre, yeni ulaşım planlamaları yeni plan durumuna göre yapılacak.

Kadıköy'ün simge eserlerinden Boğa Heykeli 1864 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fransız sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırıldı. 'Dövüşen Boğa' adı verilen heykel, 1950'lilerin ortasında Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konuldu. Daha sonra Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayına getirildi. 1971'de, dönemin Kadıköy belediye binasının önüne getirildi. 1987 yılında Kadıköy Altıyol'daki yerine konulan Boğa heykeli, Kadıköy'ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.