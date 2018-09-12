Sağlık ekiplerine saldıran babayı polis önledi

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'un İskilip ilçesinde ailesiyle yaşayan C.A.D. (18), odasında kendini iple asarak intihara teşebbüs etti. Kısa süre sonra odaya giren baba Y.D. (47), oğlunu kurtarıp 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ekiplerin eve girdiği sırada baba Y.D., ambulansın geç geldiği iddiasıyla bıçakla polis ve sağlık görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru B.B. (33), tabancasıyla baba Y.D'ye ateş etti. Y.D'nin karın bölgesinden yaralandığı olayda, polis memuru da merminin sekmesi sonucu ayağından yaralandı. İntihara teşebbüs eden gencin hayati tehlikesinin sürdüğü, babası ile polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.