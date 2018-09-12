Uyuşturucudan 8 ayda 15 bin kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma narkotimlerinin 2018'in ilk 8 ayındaki uyuşturucu
ile mücadele operasyonlarının bilançosunu açıkladı.
Operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir artış yaşandı. Düzenlenen 94 bin 853 operasyonda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8'lik artış yaşandı. 48 ton esrar, 11 ton 983 kilogram eroin, 1 ton 79 kilogram kokain, 180 kilogram afyon, 535 kilogram bonzai hap, 306 kilogram metamfetamin, 6 milyon 168 bin 25 adet ecstasy, 8 milyon 674 bin 754 adet captagon, 399 bin 111 adet sentetik ecza ve 6 milyon 565 bin 543 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçiriler eroin miktarında yüzde 53 artış yaşandı.