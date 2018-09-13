Antalya beşik gibi sallanıyor

Kumluca ilçesi açıklarında dün sabah 5.3 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 09.21'de Kumluca'nın 65.45 kilometre açığında ve denizin 40.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Antalya
'nın tüm ilçelerinin yanı sıra Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Antalya
AFAD Müdürü Fevzi Timur, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi" dedi. Antalya'da bir gün önce de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nihat Dipova, "Antalya deprem açısından biraz karmaşık bir bölgede. Çok sayıda deprem üretecek faya sahip. Son iki deprem de aynı fay üzerinde, farklı noktalarda yaşandı. Bu tür depremler Antalya'da yıkıcı bir etkiye sebep olmaz. Korkulacak bir durum yok" dedi. Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan ise "Yeni depremler bekliyoruz. Ancak daha az büyüklükte olacaktır" dedi. Öte yandan Çin'in Şaanşi eyaletinde de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.