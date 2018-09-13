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Çanakkale'nin asırlık simgesi:

"Çanakkale Türküsü"ne konu olan, yaklaşık 130 yıllık , kentin en eski alışveriş merkezi olarak büyük ilgi görüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 21:19
Çanakkale'nin asırlık simgesi: Aynalı Çarşı

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında "İllo Halyo" adlı Yahudi tüccar tarafından İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak yaptırıldığı bilinen , Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Donanması'nın attığı topların isabet etmesi sonucu büyük zarar gördü. Daha sonra bu bölgeye küçük dükkanlar inşa edildi. Çarşının içine aynalar konularak tarihi geçmişi yansıtılmaya çalışıldı.

''Çanakkale içinde aynalı çarşı/Ana ben gidiyom düşmana karşı, of, gençliğim eyvah" dizeleriyle başlayan "Çanakkale Türküsü"yle dilden dile dolaşan ve daha önce bir bölümü meyve ve sebze hali olarak kullanılan tarihi çarşıda halen 57 iş yeri bulunuyor.

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Çanakkale'nin asırlık simgesi: Aynalı Çarşı
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