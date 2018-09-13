- Çete lideri depoda yakalandı

- Adana'da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçirdiği ileri sürülen çetenin lideri olduğu iddia edilen şahıs, saklandığı depoda yakalandı



Adana'da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçirdiği ileri sürülen çetenin lideri olduğu iddia edilen şahıs, saklandığı depoda yakalandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde A. ve Ü. aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi'nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart 2018 günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin'de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.

Polis operasyonda 1'i kadın 25 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin de liderlerinin ailelerin önde gelenleri M.A. ile M.Ü. olduğu belirlendi. Zanlıların Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak onlara çok yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000'li yılların başından itibaren 100 bin araziye el koyduğunu tespit etti. Şu ana kadar bu konuyla ilgili olarak 27 kişi polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz 2017 yılında iki aile Doğankent Mahallesi'ndeki araziler nedeniyle birbirlerine düşmüştü. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada Ali A. (33) ve Hacı G. (53) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Karataş Caddesi'nde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise Müslüm Üzer (56) yaşamını yitirmiş, iki yakını da yaralanmıştı. Bu anlar da saniye saniye görüntülenmişti. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve zanlılar tutuklanmıştı.

Polis, A. ve Ü. ailelerine son 2 yılda gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar kapsamında bugüne kadar 5 adet kalaşnikof, 50 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirmişti. Operasyonlar sonucunda adliyeye sevk edilen 25 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.



Çete lideri depoda yakalandı

Bu arada, polis Altınyüzük ailesinin lideri olduğu öne sürülen M.A.'yı ise 7 aydır arıyordu. Polis zanlının Solaklı Mahallesi'nde bir depoda saklandığını tespit etti. Polis depoya dün şok bir baskın düzenledi. Yapılan baskında M.A. yakalandı. Zanlı önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı burada basın mensuplarına tepki gösterdi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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