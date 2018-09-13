Cin çıkarma oyunuyla 2 milyon lira dolandırdı!

Antalya lya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Tali Yüksel Yeşilot ifadesinde şikayetçi E.O.'nun evlenme teklifini kabul etmediği için kendisine iftira attığını iddia ederek atılı suçları kabul etmediğini söyledi. Tali Yüksel Yeşilot, "Bir insan bir kere birlikte olur, dört kez beraber olmaz. E.O., iş yerimden çıkmayan bir insandı. O zaman neden benden şikayetçi olmadı. Ben E.O.'nun evlenme teklifini kabul etmedim. Kendisi bu yüzden bana iftira atmaktadır. Suçsuzum ve ortada bir komplo var. Bu komplo da ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA MAĞDURUM'

Sanık Öznur Yeşilot ise bu olayda mağdur olanın kendisi ve 3 çocuğunun olduğunu öne sürerek, "Benim bu suçlarla ilgili hiçbir irtibatım ve ilişkim mevcut değildir. Ben kimseye maddi, manevi zarar vermedim. Toplum önünde ailem ve arkadaşlarım arasında küçük düşürüldüm. Kadınlık gururumla oynandı. Küçük çocuğum buraya gelerek şahit olarak ifade vermek zorunda kaldı. Suçsuzum beraatımı istiyorum" diye konuştu.

E.O. sanıklardan şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, Tali Yüksel Yeşilot'un iddialarının asılsız olduğunu, başkasıyla nişanlı olduğunu ve onu sevdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.