- Eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlının sözleri kızlarına sinir krizi geçirtti

Mersin'de eski eşini dolmuş durağında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yangılanan Ziya Y. (56), verdiği ek savunmasında kızlarına sinir krizi geçirtti. Zanlı, "Eski eşim benden kurtulmak için yanındaki adamı bana vurdurmak istedi. Yoksa 'gel sana sevgilimi göstereyim denir mi? Ağır tahrik olmuştum bir anda yaptım. 3 erkek arkadaşı olduğunu biliyordum bir şey demedim" dedi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Ziya Y. ve avukatları ile öldürülen Ümmü İpek'in yakınları, kızları ve avukatları katıldı. Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen mütalaada, zanlının, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması istenildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanığa ek savunma hakkı verdi. Yaptığı ek savunmasıyla kızlarına sinir krizi geçirten zanlı, söyledikleriyle yine pes dedirtti. Cinayet zanlısı koca, "Ben onca yıl ona bir şey yapmadım. Telefonunda 3 ayrı erkek arkadaşıyla görüştüğünü gördüm ama yine de sevdiğim için bir şey demedim. Olayın olduğu günden 2 gün önce bana 'gel sana sevgilimi göstereyim' dedi. Benim tahminimce benden kurtulmak için yanındaki adamı bana vurdurtacaktı. Öyle olmasa, '3 yıllık sevgilimi gel göstereyim' denir mi? Savcılığın talebine karşı çıkıyorum. Planlayarak bir şey yapmadım. Bir anda oldu" ifadelerini kullandı.



"Her gün tehdit ediyordu"

Öldürülen Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek de savcının mütalaasına katıldığını belirterek, zanlının, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yargılanmasını istedi. Sevim İpek, "Söyledikleri bütün ifadeler yalan. Her gün evimizin önünden 'seni öldüreceğim' diyerek geçiyordu. Kızımı tehdit ediyordu. O yanındaki adam ve diğer kişi de iş arkadaşları, kızımın sevgilisi değil" şeklinde konuştu.



"Annemle birlikte bizi de öldürdün"

Ümmü İpek'in kızı Habibe M. de, "Evlatlarının yanında sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun. Sen bu sözlerinle annemle birlikte bizleri de öldürdün, vicdansız. Senin gibi baba olmaz olsun. Verdiği ifadeler birbirini tutmuyor. Annemi tehdit ettiği için biz annemi saklıyorduk. Yani planlayarak annemi öldürdü" diye konuştu.



Mahkeme hakiminden tepki

Mahkeme hakiminin, kızlarının ifadeleri üzerine söz verdiği sanık Ziya Y., "Bir bayan her gün hastaneye mi gider? Sebebi nedir?" şeklindeki savunması üzerine, sanığa, "Yeter artık, bu kadarına ben de izin veremem. Olaya ilişkin görüşlerini bildir" diyerek tepki gösterdi.



Ek süre verildi

Öte yandan sanığın avukatı, suçun ağır tahrik altında işlendiğini ileri sürerek, "Müvekkilim karısını sevdiğini defalarca belirtmiş ve olaydan pişman olduğunu zaten söylemişti. Biz verilen mütalaaya savunma için ek süre talep ediyoruz. Ayrıca, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti,verilen mütalaaya karşı sanık savunmasının yazılı olarak hazırlanması için duruşmayı 18 Eylül 2018 tarihine ertelerken, zanlının tutukluluk halinin devamına karar verdi.

13 Eylül 2017'de tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde durakta otobüs bekleyen Ümmü İpek, boşandığı eski eşi Ziya Y.'nin bıçaklı saldırısına uğramış, 10 yerinden bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde 43 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı eski koca ise 14 Eylül tarihinde saklandığı bir bağ evinde yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

