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hükümlü ""dan kaçamadı

'de ve firar eden bir hükümlü, saklandığı tarlada yeri "" yardımıyla tespit edilerek yakalandı. hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca görüntülendi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 17:18
Firari hükümlü dronedan kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ve bir hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

HER YERDE ARANIYORDU

Olayın meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.

GİZLENDİĞİ OTLUKTA YAKALANDI

Ekipler, aramalarda "" yardımıyla hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

O ANLARI DRONE KAYDETTİ

Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.

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Firari hükümlü "drone"dan kaçamadı
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