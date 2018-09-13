Firari hükümlü "drone"dan kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

HER YERDE ARANIYORDU

Olayın meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.

GİZLENDİĞİ OTLUKTA YAKALANDI

Ekipler, aramalarda "drone" yardımıyla firari hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

O ANLARI DRONE KAYDETTİ

Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.