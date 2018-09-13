Galerici ve eşini kaçırıp yaktılar

Nevşehir
'in Acıgöl ilçesinde galerici Mustafa Şahin Akkoç (76) ile eşi Ayfer Akkoç (73) otomobillerinin içinde yanmış halde bulundu. Çiftin önceki akşam kaçırıldıkları ortaya çıktı. Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü kırsalında dün sabah hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban, arazide yanmış halde bir araç olduğunu gördü. Aracı kontrol eden çoban, içinde yanmış iki ceset buldu. Cesetlerin Akkoç çiftine ait olduğu belirlendi. Olay yerinin yakınında çifte ait olduğu tahmin edilen kıyafetler bulundu. Akkoç çiftinin önceki akşam Nevşehir-Aksaray yolu üzerinde bulunan bağ evinden kaçırıldığı ortaya çıktı. Çiftin yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, evde kan ve boğuşma izine rastlandı. Jandarma ve polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Alp KÖRÜKCÜ /
SABAH