Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hatay'da korkutan orman yangını!

'da korkutan orman yangını!

'ın Erzin ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 09:41
Hatay'da korkutan orman yangını!

İlçeye bağlı Küllü Yaylası eski çalılık mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için söndürme ekipleri çaba sarf ediyor.

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz, 4 dozer, bir greyder, 10 su tankı, 5 teknik eleman ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Alandaki yangını çevrelediklerini ve şu an için yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, yangını kısa sürede kontrol altına alıp soğutma faaliyetlerine geçeceklerini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da korkutan orman yangını!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN