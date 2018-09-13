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Polisi ile İstanbul Jandarmasından okul önlerinde ortak uygulama

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:51

- Polisi ile İstanbul Jandarmasından okul önlerinde ortak uygulama
- Okul çevresinde uygulama yapan ekipler, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ümraniye'de bir okulun önünde ortak bir uygulama gerçekleştirdi. Okulların açılması ile çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, okul çevresinde bulunan şüpheli araç ve şahısları didik didik aradı.
Ümraniye'de ilk kez bir okul önünde İstanbul polisi ile İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ortak bir uygulama gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası İlkokulu önünde yapılan uygulamaya havadan helikopter de destek verdi. Uygulama sırasında eğitimli köpekler ve drone da kullanıldı. Okul çevresindeki şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli şahıslar ise genel bilgi taramasından geçirildi.
Yapılan uygulamaya okula gelen veliler de destek verdi. Çocukların güvenliği için yapılan uygulamaları olumlu karşılayan veliler, bu şekilde yapılan uygulamalarla daha huzurlu olduklarını ifade ettiler. Okulun derse başlayacağı saatlerde start veren uygulama, ilerleyen saatlere kadar sürdü.


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İstanbul Polisi ile İstanbul Jandarmasından okul önlerinde ortak uygulama
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