Kediyi bahane etti, genç kıza kabusu yaşattı

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi kimya öğrencisi İrem Ok (22) önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki kampüsten taşıma çantasındaki kediyle birlikte Gayrettepe'ye gitmek üzere 34 TFN 98 plakalı taksiye bindi. Taksiyle kampüsten çıkan Ok, şoföre eve uğrayarak bir kedi daha alacağını söyledi. Bunu kabul etmeyen taksi şoförü, kediye alerjisi olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Ok, taksiye kediyle bindiğini hatırlattı. Taksici "En başta bana yukarıdan kedi alacağız demedin" diyerek ikinci kediyi almayı reddetti.

'BENİ İNDİRMEDİ'

Taksiye kedi için bindiğini belirterek inmek istediğini söyleyen İrem Ok, kâbusa dönen yolculuğunu şöyle anlattı: "Bana 'Paramı ver öyle in' dedi. Ben de Gayrettepe'ye götürmesi halinde parasını vereceğimi söyledim. 'Ben ambulans mıyım, kedi falan taşıyamam' dedi. Bağırıp çağırarak taksiyi hızlı sürmeye başladı. 'Ne yapıyorsun, beni indir' dedim, durmadı. Tekrar beni indirmesini istedim, durmayınca kapıyı açtım. Yavaşladı ama tekrar devam etti. Ben de araçtan atlamak zorunda kaldım."

DARP RAPORU ALDI

Taksiden atladıktan sonra yaralandığını belirten Ok, araçtan inen taksicinin bağırarak kendisine tokat attığını söyledi. Ok çığlık atarak yardım isteyince, taksicinin bu kez boğazını sıkarak darbetmeye devam ettiğini belirtti. Olay yerinden geçen biri tarafından kurtarıldığını, taksicinin bu sırada kaçtığını ifade eden İrem Ok, darp raporu olarak şikayetçi oldu. Raporda öğrencinin boynunda dokunmaya bağlı hassasiyet, sağ diz alt bölgesinde düşmeye bağlı sıyrık, alt dudak bölgesinde de sıyrık oluştuğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya da şikayette bulunan Ok, taksicinin bulunmasını ve gereken cezayı almasını bekliyor. (Milliyet)