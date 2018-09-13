KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvurusu 2018

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu milyonlarca öğrencinin en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. Yurt sonuçlarının açıklanması ile gözler devlet bursu ve öğrenim kredine çevrildi. Okurken ihtiyaç ve masraflarını karşılayabilmek için bursa veya öğrenim kredisi ihtiyaç duyan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularını dört gözle bekliyor. Adaylar Google üzerinden araştırmalarını yaparken, burs ve kredi başvuruları ne zaman? sorusuna da cevap arıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor ancak geçtiğimiz yıllardaki başvurular göz önüne alındığında KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı sonu ve Aralık ayının ilk haftaları arasında alınması planlanıyor.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURS KİMLER YARARLANABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, "Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı" açıkladı.