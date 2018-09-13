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Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağması bekleniyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 12:00

Meteoroloji, İstanbul'da bugün öğleden sonra başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteorolojiden son dakika uyarısı
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