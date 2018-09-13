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Prestij caddesine sınır yok

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Prestij caddesine sınır yok
'un en gözde caddelerinden biri olan Beşiktaş 'ndaki binalara kat sınırlaması belediye meclisinden döndü. Şehir Planlama Müdürlüğü'nce prestij caddesi olarak planlanan Barbaros Bulvarı'nda serbest bırakılan yüksekliklerin 6 ve 8 katla sınırlandırılması talebi reddedildi. Ünlü müteahhit firmalarının kat karşılığı sözleşmesi imzaladığı bulvar, köprülere ulaşım ve boğaz manzarasına hakim olması nedeniyle astronomik rakamlarla fiyatlandırılması bekleniyor. 1950'li yıllarda açılan Barbaros Bulvarı'nda eski binalar dönüşüm için bekliyor. Barbaros Prestij Alanında arsa büyüklüğüne göre 2.5 emsal imar izni verilirken yükseklik serbest bırakıldı. Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın oluruyla Boğaz siluetine aykırı yapılaşmaların oluşmasını engellemek amacıyla yeniden plan çalışması yapıldı. Binaların, dikey değil yatay yapılaşmasını sağlayabilmek amacıyla, zemin altı katların otopark ve bodrum olarak değerlendirilmesi de önerildi. Belediye meclis komisyonuna sunulan plan düzenleme teklifi meclisin mevcut planların korunması gerektiği düşüncesiyle reddedildi.
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Prestij caddesine sınır yok
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