PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 PTT yazılı sınav sonuçları açıklanma tarihi

PTT personel alımı kapsamında 12 Ağustos ayı kapsamında Türkiye'nin farklı 17 merkezinde yazılı sınava giren adaylar, PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. PTT yazılı sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda kurumdan açıklama geldi. PTT, yaptığı açıklama ile yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ilan etti. İşte 2018 PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunnu yanıtı

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusundaki belirsizlik giderildi. PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiğine dair bilgi de yer aldı.

Sınav sonuçları hakkında farklı bir gelişme olduğu takdirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

PTT DUYURULARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİSEM DUYURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

PTT SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.