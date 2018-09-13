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Servis şoförlerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'ın Reyhanlı ilçesinde servis şoförleri arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 09:51
Servis şoförlerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde servis şoförü olduğu öğrenilen iki grup arasında, iddiaya göre taşıma ihalesi yüzünden tartışma çıktı. Şehir merkezinde karşı karşıya gelen şoförler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Abdurrahman Derin silahla vurularak hayatını kaybederken, olayda Emre Ç. ve Süleyman D. ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polisin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar olayda kullanıldığı tespit edilen silahlarla birlikte gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Servis şoförlerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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