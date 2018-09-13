Sır ölüme bakanlık el koydu

Giresun
Eynesil'de ölümü şüpheli bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'la ilgili dosyaya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı el attı.
SABAH, 5 ay önce yaşanan sır ölümü "Rabia'nın ölümündeki sır" haberiyle geçen gün gündeme taşımıştı. Haberin gazetede yer alması üzerine harekete geçen bakanlığın Tirebolu şubesinden üç görevli, Vatan ailesinin evine gitti ve olayla ilgili bilgi aldı. Baba Şaban Vatan, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'e de tüm süreci anlattı. Haberin ardından bakanlıktan üç kişilik ekibin evlerine geldiğini belirten baba Vatan "Bakanlık devreye girdi. Görevliler 'Hem hukuki hem de psikolojik destek vereceğiz' dediler. Dosyayı inceleyip, bakanlığa bir rapor sunacaklar. Benim tek isteğim kızımın ölüm nedenini bulmak. Aylardır bir dedektif gibi çalışıyorum. Tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve başka deliler de buldum. Savcılık dosyasında da tüm ayrıntılar var. Delilleri eksik toplayan polislerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştum. Görevini yapmayan diğer görevlilerle ilgili de suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu. Baba Vatan'ın iddiaları:
"Rabia, eczanede çalışan annesi Atika Vatan'ın yanından çıktı. 500 metre mesafedeki evlerine gidecekti. Evin önünde ağır yaralı olarak bulundu. Hastane hayıtlarına 'şüpheli ölüm' diye geçti. Vücudunda sıyrıklar, yaralar vardı. Yarası temizlenmişti. Bu durum şüpheliydi. Doğru düzgün bir soruşturma, araştırma yapmadan olayın üstü kapatılmaya çalışıldı. Eczane ile ev arasındaki mesafede bulunan 6 kamera kaydını aldım. Bir tanık siyah ticari araçtan bahsetti. Bir yıkamacı söz konusu aracı yıkadığını, sahibinin telaşlı olduğunu anlattı. Rabia'nın üzerinde kereste talaşı, saman vardı. Yol güzergahında terk edilmiş bir evde samanlar ve talaşlar gördüm. Kızıma çarpan otomobil Rabia'yı buraya getirip, kanları temizlemiş."