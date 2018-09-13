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haberi: Bahçelievler'de minibüs ı

haberi...  ’da E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde bir minibüs alev alev yandı. nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 02:06
Son dakika haberi: Bahçelievler'de minibüs yangını

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inerken, trafikteki diğer sürücüler ise itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bütün minibüsü sararken, araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçelievler'de minibüs yangını

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarını ardından minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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Son dakika haberi: Bahçelievler'de minibüs yangını
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