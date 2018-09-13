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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı... Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 17:28

'un Bafra ilçesinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın, mahkemece serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir spor merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahide Y., spor merkezi çıkışında kendisini bekleyen ve sürekli rahatsız ettiği iddia edilen eski erkek arkadaşı Murat K. (26) ile tartıştı. Mahide Y. kendisine tokat atan erkek arkadaşını kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kolundan ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Murat K. aracına bindi ve Bafra Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olay sonrası gözaltına alınan Mahide Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı... Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
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