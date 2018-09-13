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gömlek ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’ta bir kişinin padişahların giydiği gömleği satmaya çalıştığını tespit etti.

Giriş Tarihi: 13.9.2018 07:55 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 08:19
Tılsımlı gömlek ele geçirildi

, Muallim Naci Caddesi üzerinde yapılan operasyonda V.Y. isimli satıcı gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 1 adet dua kompozisyonlu gömlek ele geçirildi.

PADİŞAHLARI KÖTÜLÜKLERDEN VE NAZARLARDAN KORUMUŞ

Ele geçirilen tılsımlı gömleğin, padişahların ve saray ehlinin normal kıyafetlerinin altına giydiği ve bu kişileri nazara ve kötülüğe karşı koruduklarına inanılıyor.

Osmanlı döneminde gibi birçok saray ehlinin bu gömleklerden giydiği ileri sürülüyor. Üzerinde Fetih Suresi ve bazı ayetlerin yazılı bulunduğu tılsımlı gömlek, aynı zamanda tezhip sanatıyla ulaşılan mertebeyi gösteren ve gizemini koruyan dua ile şifreli bir gömlek niteliğinde.

ZANLI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Tılsımlı padişah gömleğini satmaya çalışırken gözaltına alınan V.Y. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

TILSIMLI GÖMLEĞİ UZMANLAR DA İNCELEYECEK

Operasyonda ele geçirilen tılsımlı padişah gömleğinin, tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığının tespiti için müze yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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Tılsımlı gömlek ele geçirildi
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