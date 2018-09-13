Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Dünyaca ünlü tatil bölgesi Side'de yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapılmak istendiği bilgisi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmasında T.Ç., M.G. ve B.Ş.'nin turistlere uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Şüpheliler Side'de jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 20 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde bulundu.



Side Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, turistlere uyuşturucu madde sattıklarını itiraf ederken, 5 yıldızlı bir otelde çalışan E.Ç. ile M.S.'ye de uyuşturucu madde sattıklarını söyledi. Bu ifade üzerine gözaltına alınan E.Ç. ve M.S. hakkında hastanede yapılan testlerde sonuçların pozitif çıkması neticesinde 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.



Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderilen şüphelilerden T.Ç. ve M.G. 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklanırken, B.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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