16 yıl sonra yine öldürdü

Antalya
'da, tartıştığı üniversite son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk'ü (23) çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurarak, öldüren Bülent K.'nin 2002'de de cinayet suçundan hapis yattığı ortaya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıya 2 Ağustos'ta giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk burada çıkan kavgada silahla vurulmuş 5 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Cinayet Büro ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kaçan zanlının Bülent K. olduğunu belirledi. Eğlence merkezinde güvenlik şefi olarak çalışan Bülent K. Manavgat'ta yakalandı. Korkutmak için havaya ateş ettiğini kaydeden Bülent K., "Silah tutukluk yapınca doldur boşalt yaptım ve o sırada ateş aldı" dedi. 2002'de 'cinayet' suçundan tutuklandığını ve 2008'de tahliye edildiğini de anlatan Bülent K. tutuklandı. DHA