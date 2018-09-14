AP katil robotları yasakladı

Avrupa Parlamentosu (AP
) insan müdahalesi olmadan insanları öldürebilecek "katil robotlar"ın geliştirilmesini ve kullanılmasını yasakladı. Otonom robotlar, yapay zekâyı kullanarak hedefleri seçip saldırmaya programlanıyor. Bu tür robotların siber saldırılar ya da programlamada yapılan bir yanlışlık sonucu çok tehlikeli olmasından korkuluyor. Birleşmiş Milletler Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu konunun uzak gelecek ya da bilim kurguyla ilgili bir tartışma gibi görünebileceğini biliyorum. Ama durum böyle değil" dedi.