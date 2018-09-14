Belediyeye göre körfez suyunun değerleri normal

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte yaşanan koku ve İzmir Körfezi'nin su kirlilik oranına ilişkin, İl Sağlık Müdürlüğünün körfezden aldığı ve normalin çok üzerinde çıkan değerler hakkında, "Biz de 200 metre öbür taraftan aldık, kabul edilebilir değerlerin altında çıkıyor." dedi.

Eylül ayı meclis toplantısının üçüncüsü Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Kocaoğlu, kentte son dönemde hissedilen koku ile İzmir Körfezi'nin su kirlilik oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kocaoğlu, 2009 yerel seçimlerinden 6-7 ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek'in duyurmasıyla arsenik krizinin yaşandığını, arsenik standardının 50 miligramdan 10 mikrograma düşürülmesi nedeniyle bu sorunun ortaya çıktığını belirtti.

"ANKARA'DA 36 YERDEN NUMUNE ALDIRDIK"

O dönemde Ankara'da su olmadığı için Kızılırmak'tan "ağır metal" yüklü su getirildiğini kendilerinin de Ankara'da 36 yerden numune aldırdığını anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Değerlerini tespit ettik, son derece berbattı. Sabahleyin açıklayacaktım, akşam Sayın Başbakan şimdi Cumhurbaşkanımız 'bu su tartışmasını bitirelim' dedi. Devlet nezaketinden dolayı açıklamadım. Şimdi koku problemiyle karşı karşıyayız. Çeşitli nedenler üzerinde çalışıyoruz. Tek bir nedeni yok. Sabaha karşı artıyor, borular boşalınca. Biz çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Su değerlerimiz hem Çevre İl Müdürlüğü tarafından hem diğer kurumlar tarafından hem İZSU tarafından sürekli denetlenmektedir. Bir problem söz konusudur."

Kocaoğlu, İzmir Körfezi'ne zaman zaman doluluktan dolayı pis su tahliyesinin olduğunu belirterek, "Tahliyenin olduğu yerden alınan değerlerle bize saldırılmaktadır. Çiğli arıtma çalışmıyor mu? Çiğli arıtma 3 faz 24 saat çalışıyor. Biz kentin büyümesini de hesaba katarak, 4. fazın inşaatına başladık. Orada müteahhitlerle konsorsiyumla anlaşmazlık oldu, tekrar ihaleye çıktık. 13-14 ay içinde 4. faz da devreye alınacak." dedi.

Büyük Kanal Projesi'nin yapımının çok uzun sürdüğünü, bazı bölümlerinin kullanılmadan eskimeye başladığını bildiren Kocaoğlu, "Biz şimdi yaptığımız pis su master planını bitirmek üzereyiz, tünel sistemi ile ve çok uzun yıllar İzmir'in ihtiyacını karşılayacak bir projelendirme çalışmasını daha gerçekleştiriyoruz. Bu, bugün yapılmayacak." diye konuştu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLERİN ALTINDA"

Kocaoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyu ile ilgili çalışması hakkında, "İl Sağlık Müdürlüğü bir değer bulmuş, biz de değer aldık. Biz de 200 metre öbür taraftan değer aldık, kabul edilebilir değerlerin altından çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Aziz Kocaoğlu, Yeni Foça'da bir gemiden atık sızmasıyla oluşan çevre kirliliğinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdür yardımcısının Foça arıtmasına giderek, bu sızıntının arıtmadaki jeneratörden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiğini aktardı.

Kocaoğlu, belediye meclis üyelerinden Aliağa'da, PETKİM'de yemekten zehirlenme olayıyla ilgili yemek firmasının sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istedi.

İstanbul'un, İzmir'in yarısı kadar, Ankara'nın ise İzmir'in 15'te biri kadar su arıttığını anlatan Kocaoğlu, yüzülebilir Körfez Projesi'nin dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu ve İzmir'in kurtuluşunun da onda görüldüğünü bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin reklamlarında "Her yer İzmir gibi olsun" sloganını kullandığını belirterek, İzmir'de bazı sorunlar yaşandığını ve bunların çözülemediğini ifade etti.

İzmir'in bir deniz şehri olmasına rağmen, deniz kültürüne yabancı bırakıldığını ileri süren Kökoğuz, "İzmir Körfezi'nde 2 bin kat fazla kirlilik oluşmuştur. Bu belgelidir. Lütfen bunun gereklerini yerine getiriniz. Denizdeki canlıları yok etmeyiniz. Aklınız fikriniz bununla ilgilenmektense, bunları yapmaktansa sadece ve sadece siyaset üretmektesiniz. Lütfen işinize gücünüze sahip çıkınız." diye konuştu.