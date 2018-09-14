Bir cenaze haberi 2 ölüm getirdi

İstanbul
'dan kardeşinin cenazesi için iki hafta önce memleketi Kahramanmaraş
'a giden Asef Güneş
önceki gün dayısının vefat ettiği haberini aldı. Elbistan'a dayısının cenazesine giden Güneş geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'da çalışan 39 yaşındaki Asef Güneş'in iki hafta önce engelli ve yatalak hasta olan kardeşi Ali Seydi Güneş (35) hayatını kaybetti. Kardeşinin cenazesine gelen Asef Güneş önceki gün de karaciğer yetmezliği olan dayısı Hasan Yıldız'ın hastanede vefat haberini aldı. Keçemağara beldesinden Elbistan'a giden Asef Güneş'in kullandığı otomobil, Evcihüyük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, devrildi. Ters dönen otomobildeki Asef Güneş yaşamını yitirirken, araçta bulunan 10 yaşındaki kızı Fadime Güneş ise yaralandı. Asef Güneş'in cenazesi Elbistan'da kardeşinin yanında toprağa verildi.