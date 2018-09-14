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Boşandıktan sonra aldatıldığını öğrendi! O görüntüler...

'de genç işadamı Ç.Ç, anlaşmalı olarak boşandıktan 1,5 ay sonra eski eşi Didem A'nın, kendisini evli oldukları tarihte aynı şirkette çalışan ve evli olan Satın Alma Müdürü K.K. ile aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. Eski eşinin evli oldukları tarihte ortak bir arkadaşına gönderdiği WhatsApp yazışmalarını ve otel odasında çekilmiş samimi fotoğraflarını, avukatı Ergun Bademci aracılığı ile İzmir Asliye Mahkemesi'ne delil olarak sunan Ç.Ç, yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü ikiliye 270 bin liralık tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 08:26
Boşandıktan sonra aldatıldığını öğrendi! O görüntüler...

İŞ YERİNDE TANIŞTILAR

Bornova'da oturan müteahhit Ç.Ç. 8 yıl önce aynı üniversitede okurken tanıdığı Didem A. ile 5 yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri devam ederken, Didem A. Manisa'da araç kliması ve parçası üreten özel bir şirketin finans ve muhasebe bölümünde işe başladı.

Ç.Ç.'nin açtığı tazminat davası dilekçesinde iddiaya göre, Didem A. evlendikten 1 yıl sonra aynı şirkette Satın Alma Müdürü olarak çalışan ve evli olan K.K. yasak aşk yaşamaya başladı.

'FAZLA MESAİ YAPACAĞIM...'

'Fazla mesai yapacağım' gibi çeşitli bahanelerle eşlerine yalan söylediği öne sürülen ikili, farklı zamanlarda çeşitli otellerde buluşup, samimi pozlar çektirdi. K.K. ve Didem A, kısa süre sonra iş değişikliği yaptı ve her ikisi de farklı şirketlerde Satın Alma Müdürü olarak işe başladı.

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Boşandıktan sonra aldatıldığını öğrendi! O görüntüler...
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