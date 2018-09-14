Bu yıl 10 milyon kişi kanserden ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü
, (DSÖ) bu yıl dünya genelindeki kanser
oranında yaşanan artışı ortaya koydu. Örgüte bağlı Kanser Araştırma Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre, 2018'de dünya genelinde 18.1 milyon yeni kanser vakasının yaşanacağı ve 9.6 milyon kişinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedebileceği bildirildi. Raporda, kanser vakalarının en ölümcülünün sigaraya bağlı akciğer kanseri olduğu ve sonrasında ise kadınlarda göğüs kanseri ve kolorektal (kalın bağırsak) kanserlerin geldiği kaydedildi.