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İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri 14 Eylül

sorusu özellikle ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma namazı ezan saati Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir gibi büyük illerimizde bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 14 Eylül 2018 bugün İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri!

Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:21
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri 14 Eylül

Cuma namazı bugün saat kaçta? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız da 14 Eylül Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde 14 Eylül il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.50'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.13'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Bursa'da ise Cuma namazı 13.06'da okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri 14 Eylül
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