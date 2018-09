Dağ köyünden tıp fakültesine

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'nin dağ köyünde zor şartlar altında okuyan Serkan Adıyaman Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Hakkâri'ye 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünde yaşayan emekli köy korucusu 6 çocuk babası Hacı Adıyaman, ekonomik sıkıntılara rağmen çocuklarının okutmaya çalışıyor. Hacı Adıyaman, 5 çocuğunun da okuduğunu belirterek, "İki çocuğum Tokat Üniversitesi'nde psikoloji ve rehberlik okuyor. Çocuklarım buralarda zor şartlarda okuyarak, eğitimlerini sürdürmeye çalıştılar. Oğlum Serkan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Diğer çocuklarım lise ve ortaokula gidiyor. Emekli korucu maaşım ile çocuklarımı okutmaya çalışıyorum" dedi.Bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 473 puan alarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Serkan Adıyaman, okulunu bir an önce bitirip kardeşlerini okutmak istediğini söyledi. Zor şartlar altında ilkokulu bitirdikten sonra, ortaokulu Çimenli köyü ortaokulunda okuduğunu belirten Serkan Adıyaman, "Babam, bizlerin okuması için her türlü fedakârlığı yaptı. Bizler de başta anne ve babamıza layık olabilmek için köydeki diğer kardeşlerimize örnek olabilmek için her türlü zorlukları aşarak köyümüze, şehrimize ve ülkemize faydalı bir birey olabilmek için okuyoruz. Hayırseverlerden destek istiyorum. En azından ben okulumu bitirebilirsem kardeşlerimi de okutabileceğim" dedi.