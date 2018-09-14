- İki araç çarpıştı, kemer takılı olmayan sürücü dışarı fırladı

- Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansırken, iki aracın çarpıştığı bir kazada sürücülerden biri dışarı fırladı

Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansırken, iki aracın çarpıştığı bir kazada sürücülerden birinin dışarı fırlaması emniyet kemerinin önemini bir kez daha gösterdi.

Elazığ ve Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalar sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Kazalardan ilki Elazığ'ın Abdullah Paşa Mahallesi Prof.Dr. Turan Yazgan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 12 EA 030 plakalı otomobil ile 23 TC 912 plakalı otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza anının görüntülerinde kavşakta hız kesmeyen araçların çarpışması sonucu, otomobillerden 23 plakalı aracın sürücüsü kapının açılmasıyla emniyet kemeri de takılı olmadığı için yola savrulma anı yer aldı.

İkinci kazada ise sağ şeritten kavşaktan sola dönmeye çalışan otomobili fark eden kamyon göbekten uçarak trafik lambalarını da parçalayarak karşı şeride geçti. Elazığ'daki son kazada ise yine kavşakta hız kesmeyen otomobil, karşıya geçmek isteyen cipe çarptı.

Bingöl'de de kameralara 5 farklı kazanın görüntüsü yansıdı. Kazaların 4'ü kavşakta kural ihlali nedeniyle meydana geldiği, birinin ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kameralarla tespit edildi.