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'da  '' operasyonu: 24 gözaltı

Pendik ve Tuzla'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 17:06
İstanbul'da  'Açıkgözler' operasyonu: 24 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Pendik ve Tuzla'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak yağma yapan grupla ilgili çalışma başlattı.

SİCİLLERİ KABARIK

Polis ekipleri çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştıklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, iddiaya göre liderliğini V.A'nın yaptığı '' olarak bilinen gruba yönelik yaptığı operasyonda şebeke lideri V.A. ve 2013 yılında işlenen bir cinayetten aranan ve 5 farklı suçtan aranan örgüt liderinin kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 otomatik av tüfeği, 3'ü kurusıkı toplam 5 tabanca, 206 mermi, 2 yedek şarjör ile 11 bin 95 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Alayınız gelse alay ederiz yazmışlardı, böyle diz çöktüler!

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İstanbul'da  'Açıkgözler' operasyonu: 24 gözaltı
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