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Küçük Miray anaokulu havuzunda can verdi

TAHİR ÖZÇELİK
TAHİR ÖZÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Küçük Miray anaokulu havuzunda can verdi
'da özel bir anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu havuza düşerek hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt ilçesinde 2 ay önce açılan özel bir anaokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Korkmaz uyum eğitimi kapsamında bir hafta önce anaokuluna başladı. Dün de annesi Güler Korkmaz ile birlikte okula gelen minik Miray, iddiaya göre annesi okul müdürünün odasındayken gözden kayboldu. Bir süre sonra kızının olmadığını fark eden anne ve okul yetkilileri, binanın bodrum katında bulunan kapalı yüzme havuzuna baktıklarında Miray'ı suda buldu. Hemen sudan çıkarılan küçük kız çocuğu, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Küçük Miray anaokulu havuzunda can verdi
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